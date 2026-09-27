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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
32 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739739
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Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 32TB ST32000VE000 Surveillance SkyHawkAI 512E (7200rpm) 512Mb 3.5"
Жёсткий диск Seagate объёмом 32 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в настольные компьютеры и совместимые системы хранения, а интерфейс SATA III обеспечивает подключение к современному оборудованию.
Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстрее обрабатывать операции чтения и записи по сравнению с моделями с меньшей скоростью. Буферная память 512 МБ поддерживает стабильную работу с объёмными файлами и большими потоками данных. Заявленное время наработки на отказ — 2 500 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для продолжительной эксплуатации.
Жёсткий диск Seagate объёмом 32 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в настольные компьютеры и совместимые системы хранения, а интерфейс SATA III обеспечивает подключение к современному оборудованию.
Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстрее обрабатывать операции чтения и записи по сравнению с моделями с меньшей скоростью. Буферная память 512 МБ поддерживает стабильную работу с объёмными файлами и большими потоками данных. Заявленное время наработки на отказ — 2 500 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для продолжительной эксплуатации.
Жесткий диск Seagate SATA-III 32TB ST32000VE000 Surveillance SkyHawkAI 512E (7200rpm) 512Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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