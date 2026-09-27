Жесткий диск Seagate SATA-III 28Tb ST28000NT000 NAS Ironwolf Pro 512E (7200rpm) 512Mb 3.5"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
28 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 407 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739738
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
28 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700
Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 28Tb ST28000NT000 NAS Ironwolf Pro 512E (7200rpm) 512Mb 3.5"
Жёсткий диск Seagate объёмом 28 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в совместимые системы, а интерфейс SATA III обеспечивает современное подключение накопителя. Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстрее работать с данными, а буферная память объёмом 512 МБ поддерживает стабильную обработку операций. Заявленное время наработки на отказ составляет 2 500 000 часов — серьёзный показатель для накопителя, рассчитанного на длительную эксплуатацию.
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Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
28 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Жёсткий диск Seagate объёмом 28 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в совместимые системы, а интерфейс SATA III обеспечивает современное подключение накопителя. Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстрее работать с данными, а буферная память объёмом 512 МБ поддерживает стабильную обработку операций. Заявленное время наработки на отказ составляет 2 500 000 часов — серьёзный показатель для накопителя, рассчитанного на длительную эксплуатацию.
Жесткий диск Seagate SATA-III 28Tb ST28000NT000 NAS Ironwolf Pro 512E (7200rpm) 512Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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