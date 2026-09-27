Жесткий диск Seagate SAS 3.0 12TB ST12000NM007H Server Exos X24 4KN (7200rpm) 512Mb 3.5"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739730
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
650
Описание товара Жесткий диск Seagate SAS 3.0 12TB ST12000NM007H Server Exos X24 4KN (7200rpm) 512Mb 3.5"
Жесткий диск Seagate SAS 3.0 12TB ST12000NM007H Server Exos X24 4KN (7200rpm) 512Mb 3.5"
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Жесткий диск Seagate SAS 3.0 12TB ST12000NM007H Server Exos X24 4KN (7200rpm) 512Mb 3.5"
Жесткий диск Seagate SAS 3.0 12TB ST12000NM007H Server Exos X24 4KN (7200rpm) 512Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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