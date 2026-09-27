Top.Mail.Ru
Жесткий диск Seagate SAS 14Tb Exos X16 (7200rpm) 4Kn 256Mb 3.5" (ST14000NM011G) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Seagate SAS 14Tb Exos X16 (7200rpm) 4Kn 256Mb 3.5" (ST14000NM011G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Seagate SAS 14Tb Exos X16 (7200rpm) 4Kn 256Mb 3.5&quot; (ST14000NM011G) - фото 1
Жесткий диск Seagate SAS 14Tb Exos X16 (7200rpm) 4Kn 256Mb 3.5&quot; (ST14000NM011G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate SAS 14Tb Exos X16 (7200rpm) 4Kn 256Mb 3.5&quot; (ST14000NM011G) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate SAS 14Tb Exos X16 (7200rpm) 4Kn 256Mb 3.5&quot; (ST14000NM011G) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 198 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739727
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск Seagate SAS 14Tb Exos X16 (7200rpm) 4Kn 256Mb 3.5" (ST14000NM011G)

Жёсткий диск Seagate в формате 3,5 дюйма сочетает внушительный объём 14 ТБ и скорость вращения 7200 об/мин. Это практичное решение для хранения больших массивов данных, где важны вместительность и стабильная производительность. Интерфейс SAS обеспечивает совместимость с соответствующими системами хранения, а буферная память 256 МБ помогает эффективнее работать с данными. Накопитель подойдёт для задач, требующих значительного объёма и высокой скорости доступа.

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SAS 14Tb Exos X16 (7200rpm) 4Kn 256Mb 3.5" (ST14000NM011G)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Описание
Жёсткий диск Seagate в формате 3,5 дюйма сочетает внушительный объём 14 ТБ и скорость вращения 7200 об/мин. Это практичное решение для хранения больших массивов данных, где важны вместительность и стабильная производительность. Интерфейс SAS обеспечивает совместимость с соответствующими системами хранения, а буферная память 256 МБ помогает эффективнее работать с данными. Накопитель подойдёт для задач, требующих значительного объёма и высокой скорости доступа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate SAS 14Tb Exos X16 (7200rpm) 4Kn 256Mb 3.5" (ST14000NM011G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...