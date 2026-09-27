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Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E)

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Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото 1
Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото 2
Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото 3
Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото 4
Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото 5
Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото 4
  • Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото 5
  • Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 483 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739724
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Характеристики

Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
650

Описание товара Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E)

Жёсткий диск Seagate объёмом 6 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Интерфейс SAS обеспечивает совместимость с соответствующими системами, а буферная память 256 МБ помогает уверенно работать с операциями чтения и записи. Скорость вращения 7200 об/мин обеспечивает динамичную работу накопителя, а стандартный форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в совместимые устройства. Заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 — подчёркивает высокий ресурс модели для продолжительной эксплуатации.



Теги товара: 6 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жёсткий диск Seagate объёмом 6 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Интерфейс SAS обеспечивает совместимость с соответствующими системами, а буферная память 256 МБ помогает уверенно работать с операциями чтения и записи. Скорость вращения 7200 об/мин обеспечивает динамичную работу накопителя, а стандартный форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в совместимые устройства. Заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 — подчёркивает высокий ресурс модели для продолжительной эксплуатации.


Теги товара: 6 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate HDD SAS 6Tb Exos 7E10 7200 12Gb/s 256Mb 1 year warranty (replacement ST6000NM020B, ST6000NM029A, MG08SDA600E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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