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Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5" Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5" Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм

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Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5&quot; Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм - фото 1
Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5&quot; Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм - фото 2
Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5&quot; Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм - фото 3
Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5&quot; Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5&quot; Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм - фото 1
  • Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5&quot; Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм - фото 2
  • Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5&quot; Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм - фото 3
  • Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5&quot; Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 507 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739722
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Характеристики

Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х2
Вес, г.
320

Описание товара Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5" Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм

Жёсткий диск Seagate объёмом 1,2 ТБ — производительное решение для систем с интерфейсом SAS. Скорость вращения 10 000 об./мин обеспечивает быстрый доступ к данным и уверенную работу с интенсивными нагрузками. Форм-фактор 2,5 дюйма делает накопитель компактным, а буферная память 128 МБ помогает поддерживать стабильную обработку операций. Заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов, что подчёркивает его ориентированность на длительную эксплуатацию.



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5" Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм




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Характеристики
Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10000 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жёсткий диск Seagate объёмом 1,2 ТБ — производительное решение для систем с интерфейсом SAS. Скорость вращения 10 000 об./мин обеспечивает быстрый доступ к данным и уверенную работу с интенсивными нагрузками. Форм-фактор 2,5 дюйма делает накопитель компактным, а буферная память 128 МБ помогает поддерживать стабильную обработку операций. Заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов, что подчёркивает его ориентированность на длительную эксплуатацию.


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate HDD SAS 2,5" Seagate 1.2Tb, ST1200MM0009, Exos 10E2400, SAS 12 Гбит/с, 10000 rpm, 128Mb buffer, 15мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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