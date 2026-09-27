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Жесткий диск Seagate 4TB SAS 7200RPM 12GB/S ST4000NM005A купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate 4TB SAS 7200RPM 12GB/S ST4000NM005A

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Жесткий диск Seagate 4TB SAS 7200RPM 12GB/S ST4000NM005A - фото 1
Жесткий диск Seagate 4TB SAS 7200RPM 12GB/S ST4000NM005A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate 4TB SAS 7200RPM 12GB/S ST4000NM005A - фото 1
  • Жесткий диск Seagate 4TB SAS 7200RPM 12GB/S ST4000NM005A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 632 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739715
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Характеристики

Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х8
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск Seagate 4TB SAS 7200RPM 12GB/S ST4000NM005A

Жёсткий диск Seagate объёмом 4 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Интерфейс SAS обеспечивает профессиональную направленность накопителя, а форм-фактор 3,5 дюйма подходит для соответствующих систем хранения. Скорость вращения 7200 об/мин помогает уверенно справляться с повседневными операциями чтения и записи, а буферная память 256 МБ поддерживает стабильную работу с данными. Заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для продолжительной эксплуатации.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate 4TB SAS 7200RPM 12GB/S ST4000NM005A




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Характеристики
Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жёсткий диск Seagate объёмом 4 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Интерфейс SAS обеспечивает профессиональную направленность накопителя, а форм-фактор 3,5 дюйма подходит для соответствующих систем хранения. Скорость вращения 7200 об/мин помогает уверенно справляться с повседневными операциями чтения и записи, а буферная память 256 МБ поддерживает стабильную работу с данными. Заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для продолжительной эксплуатации.


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
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Отзывы


Жесткий диск Seagate 4TB SAS 7200RPM 12GB/S ST4000NM005A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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