Жесткий диск Seagate 4TB SAS 7200RPM 12GB/S ST4000NM005A
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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 632 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739715
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х8
Вес, кг.
1
Описание товара Жесткий диск Seagate 4TB SAS 7200RPM 12GB/S ST4000NM005A
Жёсткий диск Seagate объёмом 4 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Интерфейс SAS обеспечивает профессиональную направленность накопителя, а форм-фактор 3,5 дюйма подходит для соответствующих систем хранения. Скорость вращения 7200 об/мин помогает уверенно справляться с повседневными операциями чтения и записи, а буферная память 256 МБ поддерживает стабильную работу с данными. Заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для продолжительной эксплуатации.
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Теги товара: 4 тб
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Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Жёсткий диск Seagate объёмом 4 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Интерфейс SAS обеспечивает профессиональную направленность накопителя, а форм-фактор 3,5 дюйма подходит для соответствующих систем хранения. Скорость вращения 7200 об/мин помогает уверенно справляться с повседневными операциями чтения и записи, а буферная память 256 МБ поддерживает стабильную работу с данными. Заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для продолжительной эксплуатации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Жесткий диск Seagate 4TB SAS 7200RPM 12GB/S ST4000NM005A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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