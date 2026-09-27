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Жесткий диск Seagate 3.5" 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate 3.5" 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M

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Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 1
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 2
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 3
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 4
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 5
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 6
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 7
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 8
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 9
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 10
Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 1
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 2
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 3
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 4
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 5
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 6
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 7
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 8
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 9
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 10
  • Жесткий диск Seagate 3.5&quot; 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 746 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739714
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Характеристики

Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
630

Описание товара Жесткий диск Seagate 3.5" 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M

**Жёсткий диск Seagate 3.5' 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 — надёжное решение для систем видеонаблюдения** Обеспечьте бесперебойную работу вашей системы видеонаблюдения с жёстким диском Seagate SkyHawk AI Surveillance. С ёмкостью 20 ТБ вы сможете хранить огромное количество видеоматериалов, а высокая скорость работы позволит не терять ни кадра. **Почему стоит выбрать Seagate SkyHawk AI Surveillance?** * **Большой объём памяти (20 ТБ)** — идеально для длительных записей и множества камер. * **Высокая скорость работы**: интерфейс SATA 6 Гб/с и скорость вращения шпинделя 7200 об/мин обеспечивают быструю запись и чтение данных. * **Надёжность и долговечность**: средний срок службы (MTBF) составляет 2,5 миллиона часов — ваш архив будет в безопасности. * **Технология CMR** — гарантирует стабильную производительность и надёжность хранения данных. * **Объём буфера 512 МБ** — ускоряет обработку данных и снижает нагрузку на систему. Форм-фактор 3.5' позволяет легко интегрировать жёсткий диск в большинство систем видеонаблюдения. Поставляется в OEM-версии. Выберите Seagate SkyHawk AI Surveillance — обеспечьте свою систему видеонаблюдения надёжным и вместительным хранилищем!

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate 3.5" 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
**Жёсткий диск Seagate 3.5' 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 — надёжное решение для систем видеонаблюдения** Обеспечьте бесперебойную работу вашей системы видеонаблюдения с жёстким диском Seagate SkyHawk AI Surveillance. С ёмкостью 20 ТБ вы сможете хранить огромное количество видеоматериалов, а высокая скорость работы позволит не терять ни кадра. **Почему стоит выбрать Seagate SkyHawk AI Surveillance?** * **Большой объём памяти (20 ТБ)** — идеально для длительных записей и множества камер. * **Высокая скорость работы**: интерфейс SATA 6 Гб/с и скорость вращения шпинделя 7200 об/мин обеспечивают быструю запись и чтение данных. * **Надёжность и долговечность**: средний срок службы (MTBF) составляет 2,5 миллиона часов — ваш архив будет в безопасности. * **Технология CMR** — гарантирует стабильную производительность и надёжность хранения данных. * **Объём буфера 512 МБ** — ускоряет обработку данных и снижает нагрузку на систему. Форм-фактор 3.5' позволяет легко интегрировать жёсткий диск в большинство систем видеонаблюдения. Поставляется в OEM-версии. Выберите Seagate SkyHawk AI Surveillance — обеспечьте свою систему видеонаблюдения надёжным и вместительным хранилищем!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate 3.5" 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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