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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 746 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739714
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Описание товара Жесткий диск Seagate 3.5" 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M
**Жёсткий диск Seagate 3.5' 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 — надёжное решение для систем видеонаблюдения**
Обеспечьте бесперебойную работу вашей системы видеонаблюдения с жёстким диском Seagate SkyHawk AI Surveillance. С ёмкостью 20 ТБ вы сможете хранить огромное количество видеоматериалов, а высокая скорость работы позволит не терять ни кадра.
**Почему стоит выбрать Seagate SkyHawk AI Surveillance?**
* **Большой объём памяти (20 ТБ)** — идеально для длительных записей и множества камер.
* **Высокая скорость работы**: интерфейс SATA 6 Гб/с и скорость вращения шпинделя 7200 об/мин обеспечивают быструю запись и чтение данных.
* **Надёжность и долговечность**: средний срок службы (MTBF) составляет 2,5 миллиона часов — ваш архив будет в безопасности.
* **Технология CMR** — гарантирует стабильную производительность и надёжность хранения данных.
* **Объём буфера 512 МБ** — ускоряет обработку данных и снижает нагрузку на систему.
Форм-фактор 3.5' позволяет легко интегрировать жёсткий диск в большинство систем видеонаблюдения. Поставляется в OEM-версии.
Выберите Seagate SkyHawk AI Surveillance — обеспечьте свою систему видеонаблюдения надёжным и вместительным хранилищем!
**Жёсткий диск Seagate 3.5' 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 — надёжное решение для систем видеонаблюдения**
Обеспечьте бесперебойную работу вашей системы видеонаблюдения с жёстким диском Seagate SkyHawk AI Surveillance. С ёмкостью 20 ТБ вы сможете хранить огромное количество видеоматериалов, а высокая скорость работы позволит не терять ни кадра.
**Почему стоит выбрать Seagate SkyHawk AI Surveillance?**
* **Большой объём памяти (20 ТБ)** — идеально для длительных записей и множества камер.
* **Высокая скорость работы**: интерфейс SATA 6 Гб/с и скорость вращения шпинделя 7200 об/мин обеспечивают быструю запись и чтение данных.
* **Надёжность и долговечность**: средний срок службы (MTBF) составляет 2,5 миллиона часов — ваш архив будет в безопасности.
* **Технология CMR** — гарантирует стабильную производительность и надёжность хранения данных.
* **Объём буфера 512 МБ** — ускоряет обработку данных и снижает нагрузку на систему.
Форм-фактор 3.5' позволяет легко интегрировать жёсткий диск в большинство систем видеонаблюдения. Поставляется в OEM-версии.
Выберите Seagate SkyHawk AI Surveillance — обеспечьте свою систему видеонаблюдения надёжным и вместительным хранилищем!
Жесткий диск Seagate 3.5" 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate 3.5" 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M