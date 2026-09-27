Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE
Жёсткий диск Seagate объёмом 6 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Интерфейс SAS обеспечивает соответствующую серверную направленность накопителя, а скорость вращения 7200 об/мин помогает уверенно справляться с повседневными задачами записи и чтения. Буферная память 256 МБ поддерживает стабильную работу с данными, а форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в совместимое оборудование. Показатель времени наработки на отказ — 2 000 000 часов, что подчёркивает ориентированность модели на длительную эксплуатацию. Seagate — практичный выбор для систем, где важны большой объём и надёжное хранение информации.
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Теги товара: 6 тб
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Теги товара: 6 тб
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