Жесткий диск серверный Lenovo ThinkSystem 3.5" 20Tb 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739699
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х20х10
Вес, кг.
1.01
Описание товара Жесткий диск серверный Lenovo ThinkSystem 3.5" 20Tb 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD
Жесткий диск серверный Lenovo ThinkSystem 3.5" 20Tb 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD
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Жесткий диск серверный Lenovo ThinkSystem 3.5" 20Tb 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD
Жесткий диск серверный Lenovo ThinkSystem 3.5" 20Tb 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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