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Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 24Tb Ultrastar DC HC580 WUH722424ALE604 SATA купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 24Tb Ultrastar DC HC580 WUH722424ALE604 SATA

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 294 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739677
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Характеристики

Бренд
WD
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
650

Описание товара Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 24Tb Ultrastar DC HC580 WUH722424ALE604 SATA

Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 24Tb Ultrastar DC HC580 WUH722424ALE604 SATA

Отзывы о товаре Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 24Tb Ultrastar DC HC580 WUH722424ALE604 SATA




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Характеристики
Бренд
WD
Описание
Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 24Tb Ultrastar DC HC580 WUH722424ALE604 SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 24Tb Ultrastar DC HC580 WUH722424ALE604 SATA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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