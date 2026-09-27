Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC590 26TB WUH722626ALE6L4 (SATA 3.5" 7200 512Mb 6Gbs)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 497 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739676
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700
Описание товара Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC590 26TB WUH722626ALE6L4 (SATA 3.5" 7200 512Mb 6Gbs)
Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC590 26TB WUH722626ALE6L4 (SATA 3.5" 7200 512Mb 6Gbs)
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Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC590 26TB WUH722626ALE6L4 (SATA 3.5" 7200 512Mb 6Gbs)
Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC590 26TB WUH722626ALE6L4 (SATA 3.5" 7200 512Mb 6Gbs) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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