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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 067 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739675
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Описание товара Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5"/7200/512Mb/6Gbs)
**Серверный жёсткий диск Western Digital 3.5' 20 TB WD Ultrastar DC HC555 (WUH722020CLE604)**
Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Western Digital Ultrastar DC HC555. Идеален для использования в серверных системах и центрах обработки данных.
**Основные характеристики:**
* **Объём:** 20 ТБ — достаточно места для хранения обширных массивов данных.
* **Форм-фактор:** 3,5' — совместимость с большинством серверных стоек и систем.
* **Скорость вращения:** 7200 об/мин — высокая производительность и быстрый доступ к данным.
* **Интерфейс:** SATA 6Gb/s — надёжное и быстрое подключение.
* **Кэш-память:** 512 МБ — ускорение работы с часто используемыми данными.
* **Технология CMR:** обеспечивает стабильную работу и надёжность хранения данных.
* **Заполнение гелием:** снижает трение и энергопотребление, повышает надёжность работы диска.
* **Тип:** HDD.
* **Вид поставки:** Bulk — оптимальное решение для корпоративных клиентов и сборщиков серверов.
Выберите Western Digital Ultrastar DC HC555 для надёжного и эффективного хранения данных в вашей серверной системе!
**Серверный жёсткий диск Western Digital 3.5' 20 TB WD Ultrastar DC HC555 (WUH722020CLE604)**
Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Western Digital Ultrastar DC HC555. Идеален для использования в серверных системах и центрах обработки данных.
**Основные характеристики:**
* **Объём:** 20 ТБ — достаточно места для хранения обширных массивов данных.
* **Форм-фактор:** 3,5' — совместимость с большинством серверных стоек и систем.
* **Скорость вращения:** 7200 об/мин — высокая производительность и быстрый доступ к данным.
* **Интерфейс:** SATA 6Gb/s — надёжное и быстрое подключение.
* **Кэш-память:** 512 МБ — ускорение работы с часто используемыми данными.
* **Технология CMR:** обеспечивает стабильную работу и надёжность хранения данных.
* **Заполнение гелием:** снижает трение и энергопотребление, повышает надёжность работы диска.
* **Тип:** HDD.
* **Вид поставки:** Bulk — оптимальное решение для корпоративных клиентов и сборщиков серверов.
Выберите Western Digital Ultrastar DC HC555 для надёжного и эффективного хранения данных в вашей серверной системе!
Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5"/7200/512Mb/6Gbs) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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