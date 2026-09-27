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Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5"/7200/512Mb/6Gbs) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5"/7200/512Mb/6Gbs)

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Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5&quot;/7200/512Mb/6Gbs) - фото 1
Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5&quot;/7200/512Mb/6Gbs) - фото 2
Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5&quot;/7200/512Mb/6Gbs) - фото 3
Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5&quot;/7200/512Mb/6Gbs) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5&quot;/7200/512Mb/6Gbs) - фото 1
  • Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5&quot;/7200/512Mb/6Gbs) - фото 2
  • Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5&quot;/7200/512Mb/6Gbs) - фото 3
  • Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5&quot;/7200/512Mb/6Gbs) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 067 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739675
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, г.
670

Описание товара Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5"/7200/512Mb/6Gbs)

**Серверный жёсткий диск Western Digital 3.5' 20 TB WD Ultrastar DC HC555 (WUH722020CLE604)** Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Western Digital Ultrastar DC HC555. Идеален для использования в серверных системах и центрах обработки данных. **Основные характеристики:** * **Объём:** 20 ТБ — достаточно места для хранения обширных массивов данных. * **Форм-фактор:** 3,5' — совместимость с большинством серверных стоек и систем. * **Скорость вращения:** 7200 об/мин — высокая производительность и быстрый доступ к данным. * **Интерфейс:** SATA 6Gb/s — надёжное и быстрое подключение. * **Кэш-память:** 512 МБ — ускорение работы с часто используемыми данными. * **Технология CMR:** обеспечивает стабильную работу и надёжность хранения данных. * **Заполнение гелием:** снижает трение и энергопотребление, повышает надёжность работы диска. * **Тип:** HDD. * **Вид поставки:** Bulk — оптимальное решение для корпоративных клиентов и сборщиков серверов. Выберите Western Digital Ultrastar DC HC555 для надёжного и эффективного хранения данных в вашей серверной системе!

Отзывы о товаре Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5"/7200/512Mb/6Gbs)




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
**Серверный жёсткий диск Western Digital 3.5' 20 TB WD Ultrastar DC HC555 (WUH722020CLE604)** Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Western Digital Ultrastar DC HC555. Идеален для использования в серверных системах и центрах обработки данных. **Основные характеристики:** * **Объём:** 20 ТБ — достаточно места для хранения обширных массивов данных. * **Форм-фактор:** 3,5' — совместимость с большинством серверных стоек и систем. * **Скорость вращения:** 7200 об/мин — высокая производительность и быстрый доступ к данным. * **Интерфейс:** SATA 6Gb/s — надёжное и быстрое подключение. * **Кэш-память:** 512 МБ — ускорение работы с часто используемыми данными. * **Технология CMR:** обеспечивает стабильную работу и надёжность хранения данных. * **Заполнение гелием:** снижает трение и энергопотребление, повышает надёжность работы диска. * **Тип:** HDD. * **Вид поставки:** Bulk — оптимальное решение для корпоративных клиентов и сборщиков серверов. Выберите Western Digital Ultrastar DC HC555 для надёжного и эффективного хранения данных в вашей серверной системе!
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Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5"/7200/512Mb/6Gbs) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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