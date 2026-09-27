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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
22 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739673
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Описание товара Жесткий диск серверный WD 22Tb 7200rpm Ultrastar DC 3.5" HC580 SATA 6Gb/s, 512MB, 512e/4Kn
Неуклонный рост объемов данных заставляет организации искать способы эффективно хранить все б?льшие объемы данных. Жесткий диск Ultrastar DC HC580 емкостью 24 ТБ с усовершенствованной технологией OptiNAND — это прорыв в области жестких дисков большой емкости, позволяющий центрам обработки данных максимально увеличить хранилища данных, особенно в условиях ограниченных площадей и энергопотребления.
Жесткий диск Ultrastar DC HC580 емкостью 24 ТБ с технологией OptiNAND для повышения емкости обеспечивает более эффективное хранение данных на 10-дисковом устройстве CMR, позволяя хранить больше при той же площади
Усовершенствованная технология OptiNAND, магнитное записывающее устройство с энергетической поддержкой (EAMR), трехсегментный актуатор (TSA) и HelioSeal обеспечивают высокую емкость при низком энергопотреблении
ArmorCache — это функция OptiNAND, которая предлагает повышенное быстродействие в режиме отключенного кэша записи и обеспечивает защиту корпоративных систем от сбоев электропитания в режиме включенного кэша записи
Диск Ultrastar DC HC580, способный обрабатывать до 550 ТБ в год, поддерживает рабочие нагрузки и быстродействие в ресурсоемких системах.
Этот прочный диск отличается высокой надежностью в средах центров обработки данных с высокой рабочей нагрузкой и имеет среднее время наработки на отказ (MTBF) до 2,5 млн часов (расчетное значение).
Неуклонный рост объемов данных заставляет организации искать способы эффективно хранить все б?льшие объемы данных. Жесткий диск Ultrastar DC HC580 емкостью 24 ТБ с усовершенствованной технологией OptiNAND — это прорыв в области жестких дисков большой емкости, позволяющий центрам обработки данных максимально увеличить хранилища данных, особенно в условиях ограниченных площадей и энергопотребления.
Жесткий диск Ultrastar DC HC580 емкостью 24 ТБ с технологией OptiNAND для повышения емкости обеспечивает более эффективное хранение данных на 10-дисковом устройстве CMR, позволяя хранить больше при той же площади
Усовершенствованная технология OptiNAND, магнитное записывающее устройство с энергетической поддержкой (EAMR), трехсегментный актуатор (TSA) и HelioSeal обеспечивают высокую емкость при низком энергопотреблении
ArmorCache — это функция OptiNAND, которая предлагает повышенное быстродействие в режиме отключенного кэша записи и обеспечивает защиту корпоративных систем от сбоев электропитания в режиме включенного кэша записи
Диск Ultrastar DC HC580, способный обрабатывать до 550 ТБ в год, поддерживает рабочие нагрузки и быстродействие в ресурсоемких системах.
Этот прочный диск отличается высокой надежностью в средах центров обработки данных с высокой рабочей нагрузкой и имеет среднее время наработки на отказ (MTBF) до 2,5 млн часов (расчетное значение).
Жесткий диск серверный WD 22Tb 7200rpm Ultrastar DC 3.5" HC580 SATA 6Gb/s, 512MB, 512e/4Kn - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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