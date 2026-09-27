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Жесткий диск серверный HDD WD Ultrastar DC HA340 8Tb SATA3 3.5" купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск серверный HDD WD Ultrastar DC HA340 8Tb SATA3 3.5"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739671
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Характеристики

Бренд
WD
Размеры в упаковке, см
16х10х3
Вес, г.
710

Описание товара Жесткий диск серверный HDD WD Ultrastar DC HA340 8Tb SATA3 3.5"

Жесткий диск серверный HDD WD Ultrastar DC HA340 8Tb SATA3 3.5"

Отзывы о товаре Жесткий диск серверный HDD WD Ultrastar DC HA340 8Tb SATA3 3.5"




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Характеристики
Бренд
WD
Описание
Жесткий диск серверный HDD WD Ultrastar DC HA340 8Tb SATA3 3.5"
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Отзывы


Жесткий диск серверный HDD WD Ultrastar DC HA340 8Tb SATA3 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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