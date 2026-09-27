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Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400

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Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 - фото 1
Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 - фото 2
Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 - фото 3
Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 - фото 4
Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 - фото 1
  • Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 - фото 2
  • Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 - фото 3
  • Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 - фото 4
  • Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 736 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739670
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
710

Описание товара Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400

Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 8TB (HUS728T8TAL5204); Форм-фактор накопителя: 3.5"; Объем: 8 Тб; Скорость последовательного чтения: 255 Мб/с; Скорость последовательной записи: 255 Мб/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; Интерфейс передачи данных: SAS 3.0



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 8TB (HUS728T8TAL5204); Форм-фактор накопителя: 3.5"; Объем: 8 Тб; Скорость последовательного чтения: 255 Мб/с; Скорость последовательной записи: 255 Мб/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; Интерфейс передачи данных: SAS 3.0


Теги товара: 8 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск для сервера WD/HGST Ultrastar 7K8 (3.5’’, 8Tb, 256MB, 7200 RPM, SAS 12Gb/s, 512E SE), SKU: 0B36400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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