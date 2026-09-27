Жесткий диск Western Digital SAS 18Tb 7200RPM 12Gb/S 512MB DC HC550 0F38353
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Western Digital SAS 18Tb 7200RPM 12Gb/S 512MB DC HC550 0F38353
Описание товара Жесткий диск Western Digital DC HC550 18Tb (WUH721818AL5204 0F38353) Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC550 0F38353 емкостью 18TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 512MB. Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , 1 тб , 2 тб , 4 тб , 6 тб , 8 тб , 10 тб , 12 тб
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