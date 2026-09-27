Жесткий диск Western Digital Black 500Gb 2,5" 7200RPM 64МB (SATA-III) Mobile
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Western Digital Black 500Gb 2,5" 7200RPM 64МB (SATA-III) Mobile
Современные игры и программы требуют высокого качества составляющих компьютера для оптимальной работы. Жесткий диск WD Black WD5000LPSX отвечает всем требованиям и, при этом, имеет очень приятную стоимость. Общий объем диска составляет 500 Гб. Буферная память имеет размер 64 Мб. Корпус жесткого диска WD Black WD5000LPSX изготовлен из высокопрочного материала и обеспечивает надежную защиту накопителя при несильных ударах и падениях. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин, что гарантирует высокую скорость передачи и записи данных. Форм-фактор 2.5 дюйма широко распространен и подходит к большинству современных компьютеров. Гарантия на модель составляет 60 месяцев со дня покупки.
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