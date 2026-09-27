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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739660
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Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5"
Жесткий диск для корпоративных систем WD Gold SATA HDD
Полный ассортимент жестких дисков корпоративного класса WD Gold емкостью от 1 ТБ до 26 ТБ с технологией OptiNAND (в моделях емкостью 20 ТБ, 22 ТБ, 24 ТБ и 26 ТБ) позволяет создать систему хранения данных, соответствующую конкретным потребностям вашего бизнеса. Эти чрезвычайно надежные жесткие диски, предназначенные для работы в сложных системах хранения, имеют среднее время наработки на отказ до 2,5 млн часов, используют технологию защиты от вибрации и отличаются низким энергопотреблением благодаря технологии HelioSeal (модели емкостью от 12 ТБ). Жесткие диски WD Gold с интерфейсом SATA, созданные специально для применения в корпоративных системах хранения и центрах обработки данных, обеспечивают высочайшее быстродействие, на которое вы рассчитываете при работе с технологиями Western Digital.
Жесткий диск для корпоративных систем WD Gold SATA HDD
Полный ассортимент жестких дисков корпоративного класса WD Gold емкостью от 1 ТБ до 26 ТБ с технологией OptiNAND (в моделях емкостью 20 ТБ, 22 ТБ, 24 ТБ и 26 ТБ) позволяет создать систему хранения данных, соответствующую конкретным потребностям вашего бизнеса. Эти чрезвычайно надежные жесткие диски, предназначенные для работы в сложных системах хранения, имеют среднее время наработки на отказ до 2,5 млн часов, используют технологию защиты от вибрации и отличаются низким энергопотреблением благодаря технологии HelioSeal (модели емкостью от 12 ТБ). Жесткие диски WD Gold с интерфейсом SATA, созданные специально для применения в корпоративных системах хранения и центрах обработки данных, обеспечивают высочайшее быстродействие, на которое вы рассчитываете при работе с технологиями Western Digital.
Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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