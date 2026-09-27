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Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5" купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5"

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Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 5
  • Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739660
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
710

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5"

Жесткий диск для корпоративных систем WD Gold SATA HDD Полный ассортимент жестких дисков корпоративного класса WD Gold емкостью от 1 ТБ до 26 ТБ с технологией OptiNAND (в моделях емкостью 20 ТБ, 22 ТБ, 24 ТБ и 26 ТБ) позволяет создать систему хранения данных, соответствующую конкретным потребностям вашего бизнеса. Эти чрезвычайно надежные жесткие диски, предназначенные для работы в сложных системах хранения, имеют среднее время наработки на отказ до 2,5 млн часов, используют технологию защиты от вибрации и отличаются низким энергопотреблением благодаря технологии HelioSeal (модели емкостью от 12 ТБ). Жесткие диски WD Gold с интерфейсом SATA, созданные специально для применения в корпоративных системах хранения и центрах обработки данных, обеспечивают высочайшее быстродействие, на которое вы рассчитываете при работе с технологиями Western Digital.

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5"




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
26 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск для корпоративных систем WD Gold SATA HDD Полный ассортимент жестких дисков корпоративного класса WD Gold емкостью от 1 ТБ до 26 ТБ с технологией OptiNAND (в моделях емкостью 20 ТБ, 22 ТБ, 24 ТБ и 26 ТБ) позволяет создать систему хранения данных, соответствующую конкретным потребностям вашего бизнеса. Эти чрезвычайно надежные жесткие диски, предназначенные для работы в сложных системах хранения, имеют среднее время наработки на отказ до 2,5 млн часов, используют технологию защиты от вибрации и отличаются низким энергопотреблением благодаря технологии HelioSeal (модели емкостью от 12 ТБ). Жесткие диски WD Gold с интерфейсом SATA, созданные специально для применения в корпоративных системах хранения и центрах обработки данных, обеспечивают высочайшее быстродействие, на которое вы рассчитываете при работе с технологиями Western Digital.
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Жесткий диск WD SATA-III 26TB WD261KRYZ Server Gold 512E (7200rpm) 512Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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