Жесткий диск WD SATA-III 22Tb Ultrastar DC HC570 (7200rpm) 512Mb 3.5" (WWUH722222ALE604_0F48159)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739656
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
700
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 22Tb Ultrastar DC HC570 (7200rpm) 512Mb 3.5" (WWUH722222ALE604_0F48159)
Жесткий диск WD SATA-III 22Tb Ultrastar DC HC570 (7200rpm) 512Mb 3.5" (WWUH722222ALE604_0F48159)
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Жесткий диск WD SATA-III 22Tb Ultrastar DC HC570 (7200rpm) 512Mb 3.5" (WWUH722222ALE604_0F48159)
Жесткий диск WD SATA-III 22Tb Ultrastar DC HC570 (7200rpm) 512Mb 3.5" (WWUH722222ALE604_0F48159) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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