Top.Mail.Ru
Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5" купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5"

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 1
Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 2
Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 3
Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 4
Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 5
Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 6
Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 5
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 6
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739654
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х3
Вес, г.
720

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5"

Жесткий диск WD в форм-факторе 3,5 дюйма — практичное решение для стационарных компьютеров и систем, где важны стабильная работа и высокая скорость вращения. Интерфейс SATA III обеспечивает современное подключение, а скорость 7200 об/мин помогает быстрее обрабатывать операции с данными. Буферная память объёмом 512 МБ поддерживает плавную работу накопителя при обращении к файлам. Заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов, поэтому диск рассчитан на продолжительную эксплуатацию.

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5"




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск WD в форм-факторе 3,5 дюйма — практичное решение для стационарных компьютеров и систем, где важны стабильная работа и высокая скорость вращения. Интерфейс SATA III обеспечивает современное подключение, а скорость 7200 об/мин помогает быстрее обрабатывать операции с данными. Буферная память объёмом 512 МБ поддерживает плавную работу накопителя при обращении к файлам. Заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов, поэтому диск рассчитан на продолжительную эксплуатацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD SATA-III 12TB 0B47063 WUS721212BLE6L4 Ultrastar DC HC340 512E (7200rpm) 512Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...