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Жесткий диск WD GOLD WD141KRYZ 14ТБ 3,5" 7200RPM 256MB 512E (SATA-III) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD GOLD WD141KRYZ 14ТБ 3,5" 7200RPM 256MB 512E (SATA-III)

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Жесткий диск WD GOLD WD141KRYZ 14ТБ 3,5&quot; 7200RPM 256MB 512E (SATA-III) - фото 1
Жесткий диск WD GOLD WD141KRYZ 14ТБ 3,5&quot; 7200RPM 256MB 512E (SATA-III) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD GOLD WD141KRYZ 14ТБ 3,5&quot; 7200RPM 256MB 512E (SATA-III) - фото 1
  • Жесткий диск WD GOLD WD141KRYZ 14ТБ 3,5&quot; 7200RPM 256MB 512E (SATA-III) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 872 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739652
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
690

Описание товара Жесткий диск WD GOLD WD141KRYZ 14ТБ 3,5" 7200RPM 256MB 512E (SATA-III)

В жестких дисках WD Gold, нагрузочная способность которых в десять раз превосходит емкость жестких дисков для настольных компьютеров, реализованы технологии, позволяющие добиться лучших в отрасли показателей надежности, емкости, энергоэффективности и производительности. Жесткие диски WD Gold, специально разработанные для решения множества специфических задач, стоящих перед центрами обработки данных, идеальны для массивов серверов и хранения данных, от которых требуется высокий уровень доступности, то есть необходимы максимально надежные устройства хранения и круглосуточная выделенная линия поддержки.

Отзывы о товаре Жесткий диск WD GOLD WD141KRYZ 14ТБ 3,5" 7200RPM 256MB 512E (SATA-III)




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
14 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
В жестких дисках WD Gold, нагрузочная способность которых в десять раз превосходит емкость жестких дисков для настольных компьютеров, реализованы технологии, позволяющие добиться лучших в отрасли показателей надежности, емкости, энергоэффективности и производительности. Жесткие диски WD Gold, специально разработанные для решения множества специфических задач, стоящих перед центрами обработки данных, идеальны для массивов серверов и хранения данных, от которых требуется высокий уровень доступности, то есть необходимы максимально надежные устройства хранения и круглосуточная выделенная линия поддержки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск WD GOLD WD141KRYZ 14ТБ 3,5" 7200RPM 256MB 512E (SATA-III) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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