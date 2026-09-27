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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 544 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739651
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Описание товара Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL
Жесткий диск HDD WD Ultrastar DC HC555 LFF (3.5") объемом 18 ТБ предназначен для хранения большого объема данных. Он подойдет для использования в корпоративных центрах обработки данных, массивных облачных хранилищах архивов и системах видеонаблюдения. Диск рассчитан на круглосуточную работу с постоянно высокой нагрузкой, частую перезапись информации.
Жесткий диск HDD WD Ultrastar DC HC555 LFF выполнен в форм-факторе 3.5" и подключается к управляющему устройству через интерфейс SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/с. В модели используется гелиевое наполнение. Благодаря меньшему сопротивлению газа диск потребляет минимум энергии и практически не нагревается. Для записи используется технология CMR. В отличие от системы SMR, скорость не падает при заполнении диска или при интенсивной записи и перезаписи.
Жесткий диск HDD WD Ultrastar DC HC555 LFF (3.5") объемом 18 ТБ предназначен для хранения большого объема данных. Он подойдет для использования в корпоративных центрах обработки данных, массивных облачных хранилищах архивов и системах видеонаблюдения. Диск рассчитан на круглосуточную работу с постоянно высокой нагрузкой, частую перезапись информации.
Жесткий диск HDD WD Ultrastar DC HC555 LFF выполнен в форм-факторе 3.5" и подключается к управляющему устройству через интерфейс SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/с. В модели используется гелиевое наполнение. Благодаря меньшему сопротивлению газа диск потребляет минимум энергии и практически не нагревается. Для записи используется технология CMR. В отличие от системы SMR, скорость не падает при заполнении диска или при интенсивной записи и перезаписи.
Жесткий диск SATA 18TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HC555 WUH722018CLE6L4_0B48723 WESTERN DIGITAL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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