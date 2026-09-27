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Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL

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Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL - фото 1
Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL - фото 2
Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL - фото 3
Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL - фото 4
Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL - фото 1
  • Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL - фото 2
  • Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL - фото 3
  • Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL - фото 4
  • Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 869 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739650
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL

Жёсткий диск WD объёмом 10 ТБ — вместительное решение для хранения больших объёмов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в настольные компьютеры и совместимые системы хранения, а интерфейс SATA III обеспечивает подключение к современной инфраструктуре. Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстрее работать с файлами и большими массивами данных. Буферная память 512 МБ поддерживает стабильную обработку операций, а заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов — подчёркивает ресурс накопителя. WD на 10 ТБ — практичный выбор, когда важны вместительность, высокая скорость вращения и надёжная работа с данными.



Теги товара: 10 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жёсткий диск WD объёмом 10 ТБ — вместительное решение для хранения больших объёмов данных. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в настольные компьютеры и совместимые системы хранения, а интерфейс SATA III обеспечивает подключение к современной инфраструктуре. Скорость вращения 7200 об/мин помогает быстрее работать с файлами и большими массивами данных. Буферная память 512 МБ поддерживает стабильную обработку операций, а заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов — подчёркивает ресурс накопителя. WD на 10 ТБ — практичный выбор, когда важны вместительность, высокая скорость вращения и надёжная работа с данными.


Теги товара: 10 тб
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Отзывы


Жесткий диск SATA 10TB 7200RPM 6Gb/S 512MB DC HA340 WUS721210BLE6L4_0B47062 WESTERN DIGITAL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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