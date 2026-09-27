Жесткий диск Toshiba SATA 1TB 2.5" 6.0 Gbit/s 5400 rpm 8Mb OFFICIAL RECERTIFIED 1 year warranty (replacement WD10SPZX, ST1000LM048, ST1000LM035)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 216 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739631
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
110
Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA 1TB 2.5" 6.0 Gbit/s 5400 rpm 8Mb OFFICIAL RECERTIFIED 1 year warranty (replacement WD10SPZX, ST1000LM048, ST1000LM035)
Жесткий диск Toshiba SATA 1TB 2.5" 6.0 Gbit/s 5400 rpm 8Mb OFFICIAL RECERTIFIED 1 year warranty (replacement WD10SPZX, ST1000LM048, ST1000LM035)
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Жесткий диск Toshiba SATA 1TB 2.5" 6.0 Gbit/s 5400 rpm 8Mb OFFICIAL RECERTIFIED 1 year warranty (replacement WD10SPZX, ST1000LM048, ST1000LM035)
Жесткий диск Toshiba SATA 1TB 2.5" 6.0 Gbit/s 5400 rpm 8Mb OFFICIAL RECERTIFIED 1 year warranty (replacement WD10SPZX, ST1000LM048, ST1000LM035) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SATA 1TB 2.5" 6.0 Gbit/s 5400 rpm 8Mb OFFICIAL RECERTIFIED 1 year warranty (replacement WD10SPZX, ST1000LM048, ST1000LM035)