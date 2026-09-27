Жесткий диск Toshiba 6Tb SATA-III Surveillance S300 (5400rpm) 256Mb 3.5"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 196 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739622
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
900
Описание товара Жесткий диск Toshiba 6Tb SATA-III Surveillance S300 (5400rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba 6Tb SATA-III Surveillance S300 (5400rpm) 256Mb 3.5"
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Жесткий диск Toshiba 6Tb SATA-III Surveillance S300 (5400rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск Toshiba 6Tb SATA-III Surveillance S300 (5400rpm) 256Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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