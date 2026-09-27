Видеокарта NVIDIA RTX 2000 Ada Generation, 16 GB GDDR6, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 1620 MHz
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Характеристики
Графический процессор
Radeon RTX A2000
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1620
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
168
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 117 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739593
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX A2000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1620
Частота видеопамяти
16000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
Mini DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
168
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х6
Вес, кг.
1.08
Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX 2000 Ada Generation, 16 GB GDDR6, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 1620 MHz
Видеокарта NVIDIA RTX 2000 Ada Generation с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 16 ГБ памяти GDDR6 поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта размерами 168x69 мм занимает 2 слота расширения.
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Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX A2000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1620
Частота видеопамяти
16000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
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Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
Mini DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
168
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Видеокарта NVIDIA RTX 2000 Ada Generation с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 16 ГБ памяти GDDR6 поддерживает видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта размерами 168x69 мм занимает 2 слота расширения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
Видеокарта NVIDIA RTX 2000 Ada Generation, 16 GB GDDR6, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 1620 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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