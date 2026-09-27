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Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz купить с доставкой в Москве
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Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz

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Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 1
Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 2
Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 3
Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 4
Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 5
Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 6
Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Tesla L40S
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
384 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
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  • Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 3
  • Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 4
  • Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 5
  • Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 6
  • Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
811 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739587
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Tesla L40S
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
384 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х19х11
Вес, кг.
2.8

Описание товара Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz

Оцените революционную производительность при работе с различными задачами благодаря графическому процессору NVIDIA L40S. Сочетая мощные вычислительные возможности для искусственного интеллекта с лучшими в своем классе функциями ускорения графики и обработки мультимедиа, графический процессор L40S создан для решения задач центров обработки данных — от генеративного ИИ и обучения и инференса больших языковых моделей (LLM) до 3D-графики, рендеринга и обработки видео.



Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA L40S, 48 GB GDDR6, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1065 MHz




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Tesla L40S
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
384 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Описание
Оцените революционную производительность при работе с различными задачами благодаря графическому процессору NVIDIA L40S. Сочетая мощные вычислительные возможности для искусственного интеллекта с лучшими в своем классе функциями ускорения графики и обработки мультимедиа, графический процессор L40S создан для решения задач центров обработки данных — от генеративного ИИ и обучения и инференса больших языковых моделей (LLM) до 3D-графики, рендеринга и обработки видео.


Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
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