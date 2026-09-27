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Видеокарта Kissin GTX 1050 LP 4G DDR5 PCIE 4GB GDDR5 128bit DVI HDMI 1FAN OEM купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Kissin GTX 1050 LP 4G DDR5 PCIE 4GB GDDR5 128bit DVI HDMI 1FAN OEM

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739584
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Характеристики

Бренд
NoName
Размеры в упаковке, см
25х17х5
Вес, г.
215

Описание товара Видеокарта Kissin GTX 1050 LP 4G DDR5 PCIE 4GB GDDR5 128bit DVI HDMI 1FAN OEM

Видеокарта Kissin GTX 1050 LP 4G DDR5 PCIE 4GB GDDR5 128bit DVI HDMI 1FAN OEM

Отзывы о товаре Видеокарта Kissin GTX 1050 LP 4G DDR5 PCIE 4GB GDDR5 128bit DVI HDMI 1FAN OEM




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Характеристики
Бренд
NoName
Описание
Видеокарта Kissin GTX 1050 LP 4G DDR5 PCIE 4GB GDDR5 128bit DVI HDMI 1FAN OEM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Kissin GTX 1050 LP 4G DDR5 PCIE 4GB GDDR5 128bit DVI HDMI 1FAN OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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