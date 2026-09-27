Видеокарта Sinotex GeForce GTX 1050 Ninja, 2 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1354 MHz
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739580
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х20х6
Вес, г.
800
Описание товара Видеокарта Sinotex GeForce GTX 1050 Ninja, 2 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1354 MHz
Видеокарта Sinotex GeForce GTX 1050 Ninja, 2 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1354 MHz
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Видеокарта Sinotex GeForce GTX 1050 Ninja, 2 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1354 MHz
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта Sinotex GeForce GTX 1050 Ninja, 2 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, DisplayPort, HDMI, GPU 1354 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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