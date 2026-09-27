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Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI

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Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI - фото 1
Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI - фото 2
Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI - фото 3
Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI - фото 1
  • Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI - фото 2
  • Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI - фото 3
  • Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739559
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Характеристики

Бренд
SINOTEX
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI
Длина видеокарты (PCB), мм
162
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х4
Вес, г.
300

Описание товара Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI

Видеокарта SINOTEX на базе графического процессора GeForce GT 710 — это сочетание стабильной работы и компактных возможностей. Объём видеопамяти 2 Гб на быстрой GDDR3 позволяет комфортно работать с офисными приложениями, интернетом и мультимедиа. Поддержка трёх мониторов делает эту видеокарту отличным решением для организации удобного рабочего пространства или мониторинга данных на нескольких экранах одновременно. Частота графического процессора 954 МГц и памяти 1300 МГц обеспечивают плавную обработку стандартных задач. 64-битная шина гарантирует необходимую пропускную способность для повседневного использования. Оптимальный вариант для тех, кто ценит простоту и надежность.

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI




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Характеристики
Бренд
SINOTEX
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI
Длина видеокарты (PCB), мм
162
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта SINOTEX на базе графического процессора GeForce GT 710 — это сочетание стабильной работы и компактных возможностей. Объём видеопамяти 2 Гб на быстрой GDDR3 позволяет комфортно работать с офисными приложениями, интернетом и мультимедиа. Поддержка трёх мониторов делает эту видеокарту отличным решением для организации удобного рабочего пространства или мониторинга данных на нескольких экранах одновременно. Частота графического процессора 954 МГц и памяти 1300 МГц обеспечивают плавную обработку стандартных задач. 64-битная шина гарантирует необходимую пропускную способность для повседневного использования. Оптимальный вариант для тех, кто ценит простоту и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Sinotex GeForce GT 710, 2 GB GDDR3, 64 bit, VGA, DVI-D, HDMI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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