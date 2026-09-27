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Видеокарта Ninja (Sinotex) RX550 2GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 1FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Ninja (Sinotex) RX550 2GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 1FAN RTL

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739556
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Характеристики

Бренд
SINOTEX
Размеры в упаковке, см
26х18х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) RX550 2GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 1FAN RTL

Видеокарта Ninja (Sinotex) RX550 2GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 1FAN RTL

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) RX550 2GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 1FAN RTL




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Характеристики
Бренд
SINOTEX
Описание
Видеокарта Ninja (Sinotex) RX550 2GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 1FAN RTL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Ninja (Sinotex) RX550 2GB GDDR5 128bit DVI DP HDMI 1FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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