Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8Gb GDDR6X 256BIT 3xDP HDMI 3FAN RTL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739555
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х19х9
Вес, кг.
1.9
Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8Gb GDDR6X 256BIT 3xDP HDMI 3FAN RTL
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8Gb GDDR6X 256BIT 3xDP HDMI 3FAN RTL
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Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8Gb GDDR6X 256BIT 3xDP HDMI 3FAN RTL
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8Gb GDDR6X 256BIT 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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