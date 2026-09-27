Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739550
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х18х6
Вес, кг.
1.1
Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL
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Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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