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Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

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Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 7
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 8
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 9
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 10
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
  • Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
  • Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 7
  • Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 8
  • Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 9
  • Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 10
  • Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739534
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Характеристики

Бренд
Palit
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
332
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х21х11
Вес, кг.
2.14

Описание товара Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 5080 PA-RTX5080 INFINITY 3 с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5080 и архитектурой Blackwell оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR7 и поддерживает интерфейс PCI-E 5.0, что ускоряет работу в играх и профессиональных приложениях.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret




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Характеристики
Бренд
Palit
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
332
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 5080 PA-RTX5080 INFINITY 3 с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5080 и архитектурой Blackwell оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR7 и поддерживает интерфейс PCI-E 5.0, что ускоряет работу в играх и профессиональных приложениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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