Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
133 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739533
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**Видеокарта Palit RTX5080 INFINITY 3 16GB GDDR7 — мощь и стиль для истинных геймеров!**
Погрузитесь в мир реалистичных игр с видеокартой Palit RTX5080 INFINITY 3! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и впечатляющий визуальный опыт.
**Почему стоит выбрать Palit RTX5080 INFINITY 3?**
* **Невероятная производительность:** графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх.
* **Высокое разрешение:** поддерживаемое максимальное разрешение 7680x4320 позволит вам насладиться каждой деталью игрового мира.
* **Многомониторный режим:** подключите до 4 мониторов — расширьте своё игровое пространство и получите новые возможности!
* **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора гарантируют надёжное охлаждение видеокарты даже во время интенсивных игровых сессий.
* **Стильный дизайн:** подсветка добавит эстетическую привлекательность вашему игровому ПК.
**Технические характеристики:**
* разрядность шины видеопамяти: 256 бит;
* количество DisplayPort: 3;
* количество HDMI: 1;
* разъёмы дополнительного питания: 16(12V-2x6)pin;
* длина: 331,9 мм;
* количество занимаемых слотов: 3.
С видеокартой Palit RTX5080 INFINITY 3 ваши игры заиграют новыми красками! Подарите себе незабываемые впечатления от игрового процесса!
**Видеокарта Palit RTX5080 INFINITY 3 16GB GDDR7 — мощь и стиль для истинных геймеров!**
Погрузитесь в мир реалистичных игр с видеокартой Palit RTX5080 INFINITY 3! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и впечатляющий визуальный опыт.
**Почему стоит выбрать Palit RTX5080 INFINITY 3?**
* **Невероятная производительность:** графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх.
* **Высокое разрешение:** поддерживаемое максимальное разрешение 7680x4320 позволит вам насладиться каждой деталью игрового мира.
* **Многомониторный режим:** подключите до 4 мониторов — расширьте своё игровое пространство и получите новые возможности!
* **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора гарантируют надёжное охлаждение видеокарты даже во время интенсивных игровых сессий.
* **Стильный дизайн:** подсветка добавит эстетическую привлекательность вашему игровому ПК.
**Технические характеристики:**
* разрядность шины видеопамяти: 256 бит;
* количество DisplayPort: 3;
* количество HDMI: 1;
* разъёмы дополнительного питания: 16(12V-2x6)pin;
* длина: 331,9 мм;
* количество занимаемых слотов: 3.
С видеокартой Palit RTX5080 INFINITY 3 ваши игры заиграют новыми красками! Подарите себе незабываемые впечатления от игрового процесса!
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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