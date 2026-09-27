Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц
**Видеокарта Palit RTX5050 DUAL 8GB GDDR6** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и хочет получить максимум от своих игр. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5050. * **Тип видеопамяти:** GDDR6. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** видеокарта обеспечивает плавный игровой процесс даже в самых требовательных играх. * **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов одновременно, что идеально подходит для многозадачности и расширенного игрового опыта. * **Активное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, предотвращая перегрев видеокарты во время интенсивных игровых сессий. * **Подсветка:** добавляет стильный акцент и улучшает визуальное восприятие системы. **Длина видеокарты (PCB):** 262,1 мм. **Количество занимаемых слотов:** 2. **Тип охлаждения:** активное. **Расположение видеокарты:** внутренняя. Видеокарта Palit RTX5050 DUAL 8GB GDDR6 — отличный выбор для тех, кто хочет получить высокое качество графики и насладиться игровым процессом.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Palit GeForce RTX 5050 DUAL, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2572 МГц