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Характеристики
Графический процессор
TESLA T4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1590
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 975 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739525
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Описание товара Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit
Nvidia представляет ускоритель Tesla T4. Адаптеры Tesla ориентированы на центры обработки данных, системы искусственного интеллекта. Tesla T4 основана на самом топовом GPU последнего поколения. Она содержит всего 2560 ядер CUDA и 320 тензорных ядер, а это означает, что в её основе лежит GPU TU104, на котором также основана и RTX 2080. Зато потребляет адаптер всего 70 Вт, и выполнен на основе низкопрофильной печатной платы, что весьма любопытно, учитывая TDP игровых решений. Возможно, это связано с гораздо более низкими частотами и меньшим напряжением на GPU.
Производительность Tesla T4 составляет 8,1 TFLOPS (FP32), 65 TFLOPS (FP16), 130 TFLOPS (IN8) и 260 TFLOPS (IN4).
Nvidia представляет ускоритель Tesla T4. Адаптеры Tesla ориентированы на центры обработки данных, системы искусственного интеллекта. Tesla T4 основана на самом топовом GPU последнего поколения. Она содержит всего 2560 ядер CUDA и 320 тензорных ядер, а это означает, что в её основе лежит GPU TU104, на котором также основана и RTX 2080. Зато потребляет адаптер всего 70 Вт, и выполнен на основе низкопрофильной печатной платы, что весьма любопытно, учитывая TDP игровых решений. Возможно, это связано с гораздо более низкими частотами и меньшим напряжением на GPU.
Производительность Tesla T4 составляет 8,1 TFLOPS (FP32), 65 TFLOPS (FP16), 130 TFLOPS (IN8) и 260 TFLOPS (IN4).
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