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Видеокарта NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 72 GB GDDR7, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1740 MHz купить с доставкой в Москве
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Видеокарта NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 72 GB GDDR7, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1740 MHz

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
867 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739519
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Размеры в упаковке, см
29х18х6
Вес, кг.
1.22

Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 72 GB GDDR7, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1740 MHz

Видеокарта NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 72 GB GDDR7, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1740 MHz

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 72 GB GDDR7, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1740 MHz




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Описание
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 72 GB GDDR7, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1740 MHz
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Отзывы


Видеокарта NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 72 GB GDDR7, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1740 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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