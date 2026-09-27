Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, 32 GB GDDR7, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 1635 MHz, Bulk
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
367 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739515
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х23х9
Вес, кг.
1.3
Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, 32 GB GDDR7, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 1635 MHz, Bulk
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, 32 GB GDDR7, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 1635 MHz, Bulk
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Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, 32 GB GDDR7, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 1635 MHz, Bulk
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, 32 GB GDDR7, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 1635 MHz, Bulk - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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