Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739510
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
**Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL**
Ищете бюджетную видеокарту для базового использования? Afox GT1030 — идеальный выбор для офисных задач, интернет-сёрфинга и нетребовательных игр!
**Основные преимущества:**
* **Производительность начального уровня:** отлично подойдёт для повседневных задач.
* **Современный графический процессор:** модель основана на технологии NVIDIA GeForce, что гарантирует надёжность и качество.
* **Достаточно памяти для базовых задач:** 2 ГБ видеопамяти GDDR5 обеспечат плавную работу приложений.
* **Компактные размеры:** низкий профиль и длина PCB 161 мм позволяют установить видеокарту в большинство современных корпусов.
* **Простота подключения:** есть разъёмы DVI и HDMI — можно подключить практически любой монитор.
* **Эффективное охлаждение:** один вентилятор обеспечит надёжное охлаждение при умеренных нагрузках.
**Технические характеристики:**
* модель графического процессора: GT 1030;
* объём видеопамяти: 2 ГБ;
* тип видеопамяти: GDDR5;
* разрядность шины видеопамяти: 64 бит;
* максимальное разрешение: 7680x4320;
* количество занимаемых слотов: 1;
* разъёмы: 1 DVI, 1 HDMI;
* тип охлаждения: активное (1 вентилятор);
* низкий профиль: да;
* дополнительное питание: не требуется.
С видеокартой Afox GT1030 ваш компьютер получит необходимую графическую мощность для комфортной работы и развлечений!
**Видеокарта Afox GT1030 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI 1FAN LP RTL**
Ищете бюджетную видеокарту для базового использования? Afox GT1030 — идеальный выбор для офисных задач, интернет-сёрфинга и нетребовательных игр!
**Основные преимущества:**
* **Производительность начального уровня:** отлично подойдёт для повседневных задач.
* **Современный графический процессор:** модель основана на технологии NVIDIA GeForce, что гарантирует надёжность и качество.
* **Достаточно памяти для базовых задач:** 2 ГБ видеопамяти GDDR5 обеспечат плавную работу приложений.
* **Компактные размеры:** низкий профиль и длина PCB 161 мм позволяют установить видеокарту в большинство современных корпусов.
* **Простота подключения:** есть разъёмы DVI и HDMI — можно подключить практически любой монитор.
* **Эффективное охлаждение:** один вентилятор обеспечит надёжное охлаждение при умеренных нагрузках.
**Технические характеристики:**
* модель графического процессора: GT 1030;
* объём видеопамяти: 2 ГБ;
* тип видеопамяти: GDDR5;
* разрядность шины видеопамяти: 64 бит;
* максимальное разрешение: 7680x4320;
* количество занимаемых слотов: 1;
* разъёмы: 1 DVI, 1 HDMI;
* тип охлаждения: активное (1 вентилятор);
* низкий профиль: да;
* дополнительное питание: не требуется.
С видеокартой Afox GT1030 ваш компьютер получит необходимую графическую мощность для комфортной работы и развлечений!
Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX A4000, 16 GB GDDR6, 256 bit, 4xDisplayPort, GPU 735 MHz