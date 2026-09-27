Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 MSI
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC представляет собой современную игровую видеокарту, разработанную на базе передовой архитектуры NVIDIA Ada Lovelace. Модель относится к серии VENTUS, которая славится оптимальным сочетанием производительности и охлаждения. Видеокарта оснащена 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6, что обеспечивает достаточный объем для современных игр. Технические характеристики Видеокарта оснащена чипом AD107 с техпроцессом 5 нм. Базовая частота графического процессора составляет 1830 МГц, а максимальная - 2505 МГц. В распоряжении пользователя 3072 потоковых процессора и 24 RT-ядра для поддержки технологии трассировки лучей. Эффективная частота памяти достигает 17000 МГц при ширине шины 128 бит. Система охлаждения Вентиляторы TORX FAN 4.0 с сдвоенными лопастями обеспечивают эффективное охлаждение видеокарты. Технология Airflow Control позволяет оптимально направлять воздушный поток для максимального теплоотвода. Двухслотовая конструкция системы охлаждения обеспечивает компактность при сохранении высокой эффективности. Интерфейсы и подключения Видеокарта оснащена современными интерфейсами для подключения: HDMI 2.1a и DisplayPort 1.4a . Поддерживает все актуальные технологии масштабирования изображения, включая DLSS, FSR и XeSS, что позволяет оптимизировать производительность в играх. Энергопотребление и требования Энергопотребление видеокарты составляет 115 Вт, для стабильной работы рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 550 Вт. Питание осуществляется через один 8-контактный разъем, что обеспечивает надежное энергоснабжение при высоких нагрузках. Габариты и совместимость Компактные размеры делают видеокарту удобной для большинства игровых систем: длина составляет 199 мм, высота - 120 мм, толщина - 41 мм. Двухслотовая конструкция позволяет установить видеокарту в большинство современных корпусов без проблем с совместимостью.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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