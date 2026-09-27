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Видеокарта MSI RTX 5080 SHADOW 3X OC 16Gb GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI RTX 5080 SHADOW 3X OC 16Gb GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 482 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739491
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Характеристики

Бренд
MSI
Размеры в упаковке, см
39х24х9
Вес, кг.
1.55

Описание товара Видеокарта MSI RTX 5080 SHADOW 3X OC 16Gb GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Видеокарта MSI RTX 5080 SHADOW 3X OC 16Gb GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX 5080 SHADOW 3X OC 16Gb GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Видеокарта MSI RTX 5080 SHADOW 3X OC 16Gb GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX 5080 SHADOW 3X OC 16Gb GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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