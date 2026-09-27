Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G VENTUS 2X PLUS, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2602 МГц

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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2572
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 844 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739478
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**Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 16GB GDDR7 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS. Эта модель создана для тех, кто ценит высокое качество изображения и производительность.
**Почему стоит выбрать MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS?**
* **Мощный графический процессор NVIDIA RTX 5060 Ti:** наслаждайтесь высокой производительностью и реалистичной графикой.
* **16 ГБ видеопамяти GDDR7:** достаточно места для хранения данных, чтобы игры работали без лагов.
* **Высокое максимальное разрешение 7680x4320:** чёткое и детализированное изображение, которое позволит вам полностью погрузиться в игровой мир.
* **Три разъёма DisplayPort и один HDMI:** возможность подключения нескольких мониторов для расширенного игрового пространства.
* **Активное охлаждение с двумя вентиляторами:** эффективная система охлаждения предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу видеокарты.
**Технические характеристики:**
* разрядность шины видеопамяти: 128 бит;
* разъёмы дополнительного питания: 8 pin;
* количество занимаемых слотов: 2;
* длина видеокарты (PCB): 227 мм;
* тип охлаждения: активное;
* расположение: внутренняя.
С видеокартой MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS ваши игры заиграют новыми красками!
**Видеокарта MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS 16GB GDDR7 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS. Эта модель создана для тех, кто ценит высокое качество изображения и производительность.
**Почему стоит выбрать MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS?**
* **Мощный графический процессор NVIDIA RTX 5060 Ti:** наслаждайтесь высокой производительностью и реалистичной графикой.
* **16 ГБ видеопамяти GDDR7:** достаточно места для хранения данных, чтобы игры работали без лагов.
* **Высокое максимальное разрешение 7680x4320:** чёткое и детализированное изображение, которое позволит вам полностью погрузиться в игровой мир.
* **Три разъёма DisplayPort и один HDMI:** возможность подключения нескольких мониторов для расширенного игрового пространства.
* **Активное охлаждение с двумя вентиляторами:** эффективная система охлаждения предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу видеокарты.
**Технические характеристики:**
* разрядность шины видеопамяти: 128 бит;
* разъёмы дополнительного питания: 8 pin;
* количество занимаемых слотов: 2;
* длина видеокарты (PCB): 227 мм;
* тип охлаждения: активное;
* расположение: внутренняя.
С видеокартой MSI RTX5060Ti VENTUS 2X PLUS ваши игры заиграют новыми красками!
Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G VENTUS 2X PLUS, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2602 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G VENTUS 2X PLUS, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2602 МГц