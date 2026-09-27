Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G VENTUS 2X OC PLUS, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2602 МГц
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX 5060 TI 16G VENTUS 2X OC PLUS, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2602 МГц
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS представляет собой мощное графическое решение на базе новейшего чипсета NVIDIA. Основой служит архитектура Blackwell с 5-нанометровым техпроцессом, обеспечивающая высокую производительность при оптимальном энергопотреблении. Базовая частота графического процессора составляет 2617 МГц, а количество CUDA-ядер достигает 4608 штук. Память и интерфейс Объем видеопамяти составляет внушительные 16 ГБ типа GDDR7, работающей на частоте 28000 МГц. Шина памяти имеет ширину 128 бит, что обеспечивает быструю передачу данных. Видеокарта оснащена современным интерфейсом PCI-E 5.0x8, который позволяет раскрыть весь потенциал устройства. Разъемы и подключение Мультимедийные возможности представлены тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать до четырех мониторов одновременно. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 7680 х 4320 пикселей, что делает видеокарту отличным выбором для работы с высоким разрешением и игровыми проектами. Система охлаждения Система охлаждения STORMFORCE включает в себя два осевых вентилятора и тепловые трубки для эффективного отвода тепла. Двухслотовая конструкция обеспечивает компактность при сохранении высокой эффективности охлаждения, что особенно важно при интенсивных нагрузках. Технологии и возможности Поддержка современных технологий включает в себя трассировку лучей, DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA STUDIO и другие решения от NVIDIA. Также видеокарта совместима с технологиями G-Sync, Broadcast, Shadow Play, Freestyle и NVENC, что расширяет её функциональность для различных задач. Питание и габариты Энергопотребление видеокарты составляет до 180 Вт, для чего требуется блок питания мощностью не менее 600 Вт и разъем дополнительного питания 8 pin. Габариты устройства составляют 227 мм в длину, 127 мм в высоту и 41 мм в толщину, что делает её подходящей для большинства современных корпусов. Видеокарта поставляется в розничной упаковке с гарантией 36 месяцев.
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