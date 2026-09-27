Top.Mail.Ru
Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото 1
Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото 2
Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото 3
Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото 4
Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото 5
Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
145
  • Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 586 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739471
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х8
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC

Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX OC выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX OC оборудована кулером воздушного охлаждения с одним вентилятором. Он создает интенсивный поток воздуха и быстро рассеивает тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
145
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX OC выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. MSI GeForce RTX 5060 INSPIRE ITX OC оборудована кулером воздушного охлаждения с одним вентилятором. Он создает интенсивный поток воздуха и быстро рассеивает тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX 5060 8Gb RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...