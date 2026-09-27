Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц
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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2632
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 741 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739459
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2632
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
202
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х8
Вес, кг.
1.1
Описание товара Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц
Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 GAMING OC рассчитана на сборку и модернизацию игровых компьютеров. Модель оснащена графическим процессором GeForce RTX 5050. Потенциал видеочипа реализуют 8 ГБ памяти GDDR6. Видеоадаптер поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD).
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2632
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
202
Страна производитель
Китай
Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 GAMING OC рассчитана на сборку и модернизацию игровых компьютеров. Модель оснащена графическим процессором GeForce RTX 5050. Потенциал видеочипа реализуют 8 ГБ памяти GDDR6. Видеоадаптер поддерживает разрешение до 7680x4320 (8K Ultra HD).
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Видеокарта MSI GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2647 МГц