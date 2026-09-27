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Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G Arc B580, HDMI, 3xDP, 12G, D6 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G Arc B580, HDMI, 3xDP, 12G, D6

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 319 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739457
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Размеры в упаковке, см
41х22х11
Вес, кг.
1.8

Описание товара Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G Arc B580, HDMI, 3xDP, 12G, D6

Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G Arc B580, HDMI, 3xDP, 12G, D6

Отзывы о товаре Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G Arc B580, HDMI, 3xDP, 12G, D6




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Описание
Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G Arc B580, HDMI, 3xDP, 12G, D6
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Отзывы


Видеокарта MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 12G Arc B580, HDMI, 3xDP, 12G, D6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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