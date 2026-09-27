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Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7

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Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 1
Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 2
Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 3
Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 4
Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 5
Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 6
Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 7
Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 8
Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
250
  • Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 1
  • Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 2
  • Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 3
  • Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 4
  • Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 5
  • Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 6
  • Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 7
  • Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 8
  • Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739452
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Характеристики

Бренд
Inno3D
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х35
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7

Видеокарта Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 экономит место, уменьшает беспорядок и предлагают большую портативность. Карта разработана с учетом этой цели — обеспечить мощность высокопроизводительного графического процессора в форм-факторе, который помещается в компактные корпуса ПК.

Отзывы о товаре Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7




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Характеристики
Бренд
Inno3D
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 экономит место, уменьшает беспорядок и предлагают большую портативность. Карта разработана с учетом этой цели — обеспечить мощность высокопроизводительного графического процессора в форм-факторе, который помещается в компактные корпуса ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 RTX5060Ti, HDMI, DP*3, 8G,D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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