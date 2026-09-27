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Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz купить с доставкой в Москве
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Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz

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Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 1
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 2
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 3
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 4
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 5
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 6
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 7
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 8
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2512
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 1
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 2
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 3
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 4
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 5
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 6
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 7
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 8
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739444
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2512
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
199
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х5
Вес, г.
850

Описание товара Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz

Игровая видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 8 ГБ памяти GDDR7 поддерживает просмотр видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта оснащена двумя осевыми кулерами WINDFORCE.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2512
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
199
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC с поддержкой трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Устройство с 8 ГБ памяти GDDR7 поддерживает просмотр видео в 8K-формате и одновременную работу с четырьмя мониторами. Видеокарта оснащена двумя осевыми кулерами WINDFORCE.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC V2, 8 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2512 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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